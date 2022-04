Delphine CAILLARD MARTIN

Après huit années passées au sien de l'équipe R&D Dairy du Groupe Danone, j'ai pu acquérir une riche expérience en qualité de technicienne développement.

J'ai travaillé plus particulièrement sur les marques Danao, Taillefine et Danette.

Mes missions principales étaient la formulation de nouveaux produits de la phase pilote jusqu'à l'implémentation industrielle, la gestion documentaire et opérationnelle des projets.



Depuis je suis en recherche d'emploi dans le bassin rennais, pour un nouveau challenge professionnel, dans lequel je pourrais m'épanouir et mettre à profit mon expérience.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Formulation

Innovation

Lait

Nutrition

Process

Qualité

R&d agroalimentaire

Reglementation

Santé