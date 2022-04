Delphine CAILLON

Accompagnement nutritionnel individuel

Information et prévention grand public : équilibre alimentaire et besoins spécifiques des groupes de populations (adultes, enfants et adolescents, personnes âgées, femmes enceintes et allaitantes, alimentation et petit budget)

Conseil et formation : audit de l'offre de restauration (HACCP, GEMRCN), alimentation et bien-être des salariés, bientraitance et nutrition





17 ans d'expérience dans le secteur de la formation :

Directrice de CFA - ADAMSSE secteur sanitaire et social

Directrice Adjointe - Responsable Management par la Qualité ISO 9001

Chargée des Relations Entreprises

Coordinatrice dispositif Insertion

Assistante Pédagogique



DESS "Enquête, diagnostic et expertise sociale" - Sociologie des organisations

Maîtrise de Sociologie du travail



Intervenante Université Continue : "Management par la qualité en formation"

Intervenante Ecole de Commerce : Sociologie des organisations



Mes compétences :

Conseil

Nutrition

Animation de formations

Audit nutritionnel

Diététique