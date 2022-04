Delphine CAJAT DESCHAMPS

Après mon baccalauréat, j’ai voulu connaître le monde du travail, je me suis intéressée au domaine du Luxe, et après prospection, j’ai trouvé un poste comme conseillère de vente dans la Bijouterie Pierre Guerrault à Juvisy (91). J’ai rencontré des personnes qui m’ont transmis leur savoir, et qui m’ont fait aimée ce métier.

En 1994, j’ai voulu approfondir mes connaissances dans la Bijouterie et donc j’ai offert mes services à la société Marc Orian où j’ai évolué de conseillère de vente en directrice de magasin tout en approfondissant mes connaissances, mon savoir-être et mon savoir-faire en suivant des formations internes à ma société.

Après 17 ans de management et de gestion d’un magasin, j'ai validé mes compétences professionnelles au travers d'un parcours de formation. Cette formation professionnelle m'a permise ainsi d'acquérir des nouvelles compétences en Marketing et en Management Commercial que j'ai mise en pratique au sein de la Chambre Syndicale des Fleuristes d'Île de France.



Dans ce cadre, je peux vous proposer mon aide ; je peux notamment :



- Manager une équipe dans la Performance.

- Réaliser une étude de marché et prospecter de nouveaux partenaires ou clients.

- Organiser et planifier une activité commerciale.

- Animer des indicateurs de Performance, mettre en place et suivre des plans d'actions.

- Suivre et analyser des ventes, élaborer des tableaux de bord et de suivi.

- Gérer la gestion des stocks et l'approvisionnement.



Organisée, méthodique, autonome et réactive, je peux relever ce nouveau défi professionnel.



Mes compétences :

Back office

Organisée et méthodique ; autonome et réactive

Sens du détail et de la satisfaction clients

Accueil, vente

Résolution de litige clients

Management d'une équipe, briefing, plan d'action

Commande marchandise, réassort

Formation interne : parcours fondamental manager (

Formation interne : s'affirmer dans ses relations

Formation interne : vente émotionnelle au coeur de

Formation interne : flash training (méthode d'appr

Formation interne : management opérationnel, techn

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Flash training

Animation commerciale

Marketing direct