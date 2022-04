Delphine CAROTENUTO

Cela fait maintenant sept ans que j’ai créé mon auto-entreprise à domicile, pour laquelle je confectionne des articles pour enfants.

J’ai développé un site de ventes à distance, trouvé des partenaires pour des créations groupées.

J’ai assuré la commercialisation et la gestion des stocks et surtout la communication sur divers supports tels que les réseaux sociaux et la relation directe avec les clients.



Diplômée de l’Ecole Internationale Tunon, Ecole de tourisme et d'hôtellerie, suite à un Bac STT Action et Communication Commerciale, je souhaiterais mettre mes diverses expériences au service de Votre entreprise!



Je suis à la recherche d'un emploi à temps partiel et suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Internet