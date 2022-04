Delphine CARTIER

Après 12 années partagées entre mon métier de conseiller en entreprise et ma passion pour l'audiovisuel, j'ai finalement franchi le pas et décidé de me consacrer à 100% à MEDIA FILM PRODUCTION



Plus d'un an a été nécessaire pour restructurer cette société, réunir une équipe de profesionnels et investir dans du matériel à la hauteur de nos ambitions.



Aujourd'hui, nous assurons la production de films d'entreprise/reportages évènementiels et nous sommes spécialisés dans la captation multi caméras.



Nos moyens techniques ( car régie HD jusqu'à 8 caméras, grue, travelling, ...) nous permettent de capter concerts, spectacles, manifestations sportives et autre évènement.

wwww.mediafilmproduction.com



Mes compétences :

Film d'entreprise

Audiovisuel

Production TV