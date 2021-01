Saad MEHADJI

Mon parcours professionnel est orienté grande distribution essentiellement avec des expériences en France et à l'International.

J'ai un goût prononcé pour les relations humaines et j'aime relever les challenges.

J'ai occupé une riche fonction au sein d'un important Groupe au Moyen Orient.

J'étais en charge des hypermarchés aux EAU et piloté le recrutement des cadres, leur formation, la gestion des carrières.



Mes compétences :

Gérer le process de recrutement dans toute sa globalité

Piloter l'ingénieurie de Formation jusqu'à la livraison des modules

Garantir l'ensemble de la gestion administrative

Gestion des compétences accompagnée d'une analyse et adéquation

Assurer la gestion de carrières basée sur un modèle de scoring

Fluidifier et faciliter la communication interne

Réaliser et interpreter des assessments 360 pour les cadres

Traduire les indicateurs du tableau de bord en actions

Effectuer annuellement lIndice de santé organisationnelle de l'entreprise