Delphine CARTIER

PRÉPARATION MENTALE - COACHING - FORMATION

. Développer ses capacités mentales

. Optimiser la performance

. Gérer son stress

. Maîtriser ses émotions

. Résister à la pression

. Renforcer sa motivation

. Améliorer sa concentration

. Retrouver une dynamique positive

. Développer la cohésion d'équipe

. Renforcer la confiance et l'estime de soi



Qu'il s'agisse d'objectifs de performance, d'équilibre de vie ou de dépassement de difficultés persistantes, la préparation mentale aide à franchir ces étapes à l’aide d’outils et de techniques d’entrainement mental (séances individuelles ou collectives)



- Accompagnement de sportifs et clubs de tous niveaux ( tennis, judo, équitation, handball, basket...)

- Accompagnement d'étudiants (médecine, prépas, droit)

- Accompagnement d'entreprises de tous secteurs.



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement individuel

Préparation mentale