J'ai 15 ans d'expérience en marketing et category management en France et à l'étranger, principalement dans de grands groupes internationaux (en France et en Norvège).







Mes compétences :

Stratégie marketing et plan innovation

Category management

Développement de nouveaux produits

Développement des activités promotionnelles

Développement de communication à 360°

Analyse des marchés, tendances et performances

Management de projet et déquipes transversales

Marketing

International

FMCG