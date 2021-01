Delphine DUBAELE (BLOT)

13 ans d'expérience

Responsable de clientele - Chargée de Communication 360°



> Expériences professionnelles :

2009-2020 - Agence Altavia Lille (Nord)

2007-2009 - Agence DDB Lambersart (Nord)



> Compétences :

Sens du commerce, excellent relationnel, creativite, agilite, organisation, rigueur, énergie et enthousiasme, engagement.



> Domaines d'expertise :

Communication 360, en BtoB et BtoC

Elaboration de recommandations & plans de com

Conseil et relation clientele

Cadrage operationnel, coordination de plusieurs metiers Pilotage de la rentabilite financiere des comptes

Creation et mise en place de process et doutils

Etudes client et marche