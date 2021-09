Delphine GUISET

Possédant un sens aigu de la relation et de la satisfaction clients, je m'attache, en tant que véritable manager opérationnel, à donner du sens au travail de mes équipes



Management : participatif, transverse

Accompagner ses collaborateurs pour les motiver au quotidien

Former son équipe dans le but d'optimiser les performances de chacun

(Obtention Certificat ISO9001 : 2015)

Impliquer ses collaborateurs en confiant missions ponctuelles ou mini-objectifs

Gérer le personnel et les RH : recrutement, contrats, intégration, prépaie



Administratif

Coordonner les plans d'actions : mettre en place un processus de gestion des demandes

Construire les budgets prévisionnels : investissements et maintenance (7M€)

Assurer la liaison entre la direction et les équipes opérationnelles

Echanger les informations clés au sein de l'entreprise et véhiculer vers l'extérieur une image de qualité



Relation clients

Répondre aux besoins des clients : demandes, facturation, litiges, SAV

Structurer le Centre de Services : outil, amélioration continue, reporting

(20000 incidents/an)