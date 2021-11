Delphine METZGER (CHABAS)

Depuis plus de14 ans, je travaille chez American Express. Je m'occupe principalement du risque financier pour ma société. Je suis en contact permanent avec des clients et des banques. J'étudie les revenus des clients, leurs depenses, je trouve des solutions à leurs besoins. Je fais également de la gestion de clients grands comptes 100k€ à des milliards € / an. Spécialisée également dans le recouvrement de créances ( Analyse des comptes clients, mise à jour de la base de données interne, gérer les éléments administratifs des comptes clients, relancer les clients pour leurs impayés ou leurs retards de paiement, négocier des promesses de clients. Réceptionner les paiements, gérer le risque financier pour sa société (anticiper, détecter les mauvais clients))



Mes compétences :

Marketing

Recouvrement de créances

Gestion des impayés

Bulletins