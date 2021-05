Delphine NICOLAS

- Chimie : Règlementation REACH, détergents, peintures, aérosols, phytosanitaires, biocides, cosmétiques. Déclarations produits France (Simmbad, Synapse, PCN) et Luxembourg. Veille règlementaire France et Europe. Rédaction fiches de données de sécurité. Réalisation étiquetages produits. Elaboration protocoles de nettoyage et désinfection ou plans HACCP pour les clients. Analyses physico-chimiques et microbiologiques eaux et arômes, organoleptiques arômes. Création ,gestion et formation panel dégustateurs experts arômes

- Alimentation : Règlementation INCO, agriculture bio, sans gluten, additifs, compléments alimentaires, substances indésirables, catalogue matières premières alimentation animale. Déclarations compléments alimentaires et produits pour sportifs France et export. Veille règlementaire France et export. Conformité étiquetages produits. HACCP : mise en place et suivi. Suivi audits de certifications UAB, contrôles DDPP et déclarations obligatoires

- Engrais : Règlementation engrais, sous-produits animaux, normes NF U. Suivi contrôles DDPP et déclarations obligatoires. Conformité étiquetages

- Qualité : Mise en place et management système qualité. Rédaction procédures qualité, mise en place métrologie, plan de contrôle et échantillonnage, analyse des points critiques, qualification des process, élaboration cahier des charges fournisseurs