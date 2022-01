Denis BEURIVE

Concepteur et développeur senior (15 ans d'expérience), je suis spécialisé dans les systèmes d'information, le WEB, les réseaux et les systèmes temps-réel.







-- Centres d'intérêts à caractère technique :



(1) Sciences physiques et sciences humaines : Sociologie, urbanisme, psychologie, médecine, ostéopathie, neurosciences, théorie de l'information, théorie de l'évolution, génétique, théorie des systèmes complexes, analyse du signal, mémétique,...



(2) Les systèmes d'information. L'explosion des réseaux a sérieusement augmenté l'importance et la taille des systèmes d'information. Ces derniers reçoivent plus d'information et sont contraints de s'interconnecter les uns avec les autres. Mon intérêt se porte sur les stratégies de conception, d'évolution ou de maintenance de ses systèmes. Je mène une réflexion qui intègre des concepts issus de nombreuses disciplines scientifiques. Je développe ainsi une nouvelle approche des systèmes d'information.



(3) Accessoirement, je m'intéresse aussi aux langages de développement. Mon intérêt se porte en particulier sur les concepts d'ingénierie logicielle intégrés dans ces langages, ainsi que sur la richesse des outils disponibles (librairies ou frameworks). Personnellement, je maîtrise les langages suivants : C, Perl, PHP, Python, Java, Tcl, JavaScript ActionScript. Tous les langages modernes permettent d'implémenter, plus ou moins directement, tous les concepts d'ingénierie logicielle. Et tous les langages modernes possèdent une "trousse à outils" (framework, librairies, modules,...) qui permet de couvrir la plupart des besoins courants. Le choix d'un langage plutôt qu'un autre dépend surtout de l'environnement : systèmes, ressources humaines, culture d'entreprise, contraintes budgétaires,...



Mon intérêt se porte principalement sur la modélisation en générale, et la modélisation logicielle en particulier. En intégrant des concepts issus de diverses disciplines scientifiques, je tente de définir des critères permettant d'évaluer la qualité d'un modèle (ou, pour être précis, de son adéquation avec l'objectif et les moyens mis à disposition). Dans cette modélisation, l'importance du langage de développement est surtout liée à la "trousse à outil" disponible. En effet, certains concepts (très utiles pour la modélisation) ne sont envisageables que si les outils pour les intégrer sont disponibles.



Mai 2012: J'ai découvert Ruby. Je suis très agréablement surpris par ce langage malheureusement méconnu en France. J’utilise Perl et PHP depuis près de 10 ans. J’utilise Python depuis quelque temps. À côté de Ruby, Perl, PHP et Python font pâle figure. Cinq adjectifs pour décrire Ruby : Simplicité, propreté, souplesse, puissance et élégance.



Aout 2012: J’ai découvert le framework CodeIgniter. Je le recommande vivement.



Octobre 2012: J’ai découvert le langage GO, de Google. Ce langage est vraiment très adapté au développement d’ « applications réseau ».



Avril 2013: J'ai utilisé Erlang dans le cadre du SI. Pourquoi redévelopper un outil d’orchestration et de supervision de processus avec une technologie telle que PHP (ou Perl), alors qu’il existe un outil taillé sur mesure pour cette tâche ?



Janvier 2014: Utilisation du framework PHP Slim (je le recommande vivement).



-- Secteurs d'expertise :



(*) Télécom.

(*) Architecture et technologies WEB.

(*) Systèmes d'information.

(*) Réseau Internet.

(*) Cryptographie et sécurité des réseaux.

(*) Environnement LAMP.

(*) Framework Zend (PHP).

(*) Framework Slim (PHP).

(*) Framework JQuery (JavaScript).

(*) Framework Adobe Flex (ActionScript).

(*) ELGG (Moteur de réseau social).

(*) Développement Java, PHP, Perl, C, Ruby, Python, GO, Erlang (Accessoirement: JavaScript, ActionScript).









Mes compétences :

JAVA

LAMP

Linux

Perl

PHP

Python

Ruby

Telecom

UNIX

Web

JavaScript

SQL

C