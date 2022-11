Denis BOSQUAIN

D'abord actif dans l'électronique high-tech des années 80 (le concept et la maquette du navigateur de bord, par exemple);

Puis converti à l'ingénierie et à ses missions impossibles pendant quinze ans (reconstituer un dossier de qualification lacunaire, organiser un chantier important en quelques jours...).

J'en retire bien sur l'expérience de tous les métiers d'un projet, la connaissance de nombreuses techniques industrielles, mais aussi une préférence pour les activités correctement menées.



La méthode est partout la même :

- repérer les sources d'ennuis potentielles ou cachées

- proposer des améliorations

- les faire approuver

- les mettre en oeuvre

- en faire redescendre les résultats vers les collaborateurs.



La récompense vient le jour où ces derniers se mettent à détecter les anomalies et à discuter des progrès possibles. Ça ne freine pas la production, au contraire...



Mes compétences :

Sécurité