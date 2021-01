Thierry BIDOT

DIRECTION & BUSINESS DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES



• Direction d’entreprises et d’organisations

• Lancement et développement de start-up et d’activités

• Business development orienté grands comptes

• Conduite et montages de projets européens collaboratif

• Expérience internationale Europe, Amérique Nord et Sud

• Management de filiale française de société anglo-saxonne



Venez voir mon profil sous LinkedIn



Mes compétences :

Informatique

Informatique scientifique

Informatique technique

Ingénierie

Matlab

Matlab simulink

Simulink

Technique