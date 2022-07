Denis DE VOS

Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité et plus récemment celui de directeur adjoint chargé des Fonctions Supports au sein de la Communauté Hospitalière de Territoire Jura Sud. Structure composée de 3 entités hospitalières et médicosociales répartis sur 7 sites géographiques, j'ai souhaité réinvestir l'expérience acquise dans les domaines de l'informatique, de la maintenance biomédicale, de la maintenance techniques, de la conduite des travaux, de la logistique logistiques, de l'hôtellerie, des achats et des services économiques , dans la direction d'un EHPAD situé sur mon territoire d'adoption, les Hautes Pyrénées.



Depuis, j'apporte aux équipes et collaborateurs de cet établissement récent, mes connaissances et expertises dans de nombreux domaines d'expérience et mets mes compétences managériales des organisations au service du développement de prestations de qualité permettant d'améliorer le confort hôtelier et la prise en charge médicale des résidents de l'établissement .



Mes compétences :

Direction de projet

Ingénierie système

Achats publics

Gestion budgétaire

Formation professionnelle

Gestion hôtelière

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Logistique

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Gestion de la production

Gestion administrative

Stratégie d'entreprise