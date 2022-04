Alain CARPAYE

Ma formation d’ingénieur Sup Info et mes six années d’expériences multiples me permettent d'aborder les complexités posées par la conception et l’intégration des systèmes d’information. De plus, depuis trois ans au sein de la DSIO du CHU Félix Guyon, je maîtrise le secteur hospitalier et les domaines médico techniques.



Mes compétences :

Microsoft .NET Technology

Linux

Windows Clients

Windows 2008 R2

VMware

UNIX

SQL Compact

Oracle

MySQL

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

JavaScript

Java

HTML

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Alcatel

Active Directory

ITIL Foundation V3