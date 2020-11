Denis DUQUESNEL

-Je suis actuellement en mission.

-Manager de transition en finance, gestion, key user erp, depuis 2005, j'ai réalisé 23 missions pour le compte d'entreprises dans le domaine industriel et services , notamment: ADP-GSI, ALBEA, DCN, DELACHAUX, DANONE, FAURECIA, KP1, VALEO, ERAMET, ARVIN MERITOR, MICHEL THIERRY GROUP, EXEL, SAMES KREMLIN, TEREOS, WINOA, ZHONGDING... soit plus de 165 mois d'expériences sur le sujet.



-Ce mode de fonctionnement est une alternative au personnel en place non disponible, non motivé ou inexpérimenté ou pour une expertise non présente dans l'entreprise.



- C'est un rôle OPERATIONNEL avant tout, je prends fait et cause pour l'entreprise cliente, je manage et je m'intègre dans les équipes.



-Ces interventions de quelques jours à plusieurs mois, donnent une réalité aux projets et réduisent les préoccupations de mes clients .



-Mes compétences majeures, résultent de plus de 30 ans de pratique, dans le domaine du contrôle financier et de la direction opérationnelle:



-Direction de PME

-Connaissance approfondie du fonctionnement et de lorganisation des groupes industriels, notamment équipementiers.

-Mise en place et déploiement de procédures : SOX, audit

-Fédérateur des fonctions et équipes de lentreprise dans la réalisation de plans de progrès.

-Expertise dans lamélioration des systèmes de pilotage de gestion et dinformation, mise en place de procédures et d'ERP. (SAP-ORACLE-LX-Magnitude-Hyperion-Cognos-SAGE trésorerie)

-Très bonne pratique du contrôle financier opérationnel multi sites.



Mes compétences :

SAP

Fonderie

Reporting

Finance

Oracle

Budgétisation

IFRS