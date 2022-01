Jean-Olivier LEFEBVRE

Retraité actif, je développe un projet numérique pour lemploi et le lien social en perfectionnant le Savoir-Être.



Ce projet dintérêt général, sadresse aux jeunes et demandeurs demploi pour améliorer leur comportement à laide de formations interactives ludiques.



Ces formations permettront aux futurs salariés de sadapter plus rapidement aux codes de lentreprise, accepter les différences pour collaborer en équipe, savoir se remettre en question et être source de propositions afin de favoriser leur employabilité et pérenniser leur carrière professionnelle.



Mes compétences :

Leadership

Conduite du changement

Management

Organisations humanitaires

Analyse de la valeur

Qualité

Relations humaines

Gestion associative