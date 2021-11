Denis GUILBAUD

Issu de formation ingénieur en aéronautique parachevée d’un 3ème cycle en économie/management, je me suis orienté vers une carrière dans l'informatique.

Après 6 ans passés au service de la technique (ingénieur analyste et expert base de données), 4 ans comme chef, coordinateur de projets et responsable d’équipe, j’interviens depuis 6 ans sur des postes de gestionnaire de portefeuille projets, directeur de projets et responsable centre de services qui me permettent d’appréhender les problématiques plus globales de continuité d’une activité opérationnelle et de mise en place de processus adaptés.

Attiré par des missions en région Rhône Alpes, autonome et entreprenant, je suis disponible pour animer des équipes et exploiter des affaires autour des systèmes et technologies de l’information.





Mes compétences :

Informatique de gestion

Oracle

Informatique décisionnelle

Gestion de projet

Transformation SI

Direction de projet

Modélisation de processus

Gestion de la relation client

Lean Six Sigma

Transformation IT

ServiceNow