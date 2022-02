Http://www.doyoubuzz.com/denis-horgnies/



Optimisation des ressources :



Étude de l’existant, analyse du besoin par projet, définition du nombre d'agents nécessaires pour chaque activités et mise en place de mutualisations afin d'optimiser les coûts. Planification des ressources selon les besoins avec semaines basses et hautes pour optimiser le taux d'occupation.



Gestion de site :



Gestion des IRP ( CE, questions DP, NAO), optimisation des coûts de l'entreprise ( fournisseurs, boite d'intérim, nombre d'heures travaillés), animation de sessions de recrutement ( téléconseillers, chef d'équipe), gestion des services généraux (renouvellement matériel, agrandissement, sécurité physique du site). Gestion de toutes les activités du site en appel entrant et sortant, interlocuteur privilégiés du client donneur d'ordre.



Suivi de la bonne atteinte des objectifs :



Suivi quotidien des résultats de chacune des activités, point avec les chefs d'équipes sur les résultats, analyse de résultats et préconisations afin de les optimiser. Réunions hebdomadaires et mensuelles avec le client d'ordre pour présenter les résultats. Suivi de la qualité de traitement suite aux certifications NF345, ISO 9001 et LRS.



Lancement de nouveaux marchés :



Participation aux appels d'offres pour la présentation du site et nos capacités de traitement, une fois le marché obtenu, suivi du cahier des charges, définition du dimensionnement, recrutement, formation et démarrage de l'activité.



Pilotage de production dans différents secteurs d'activités :



Pilotage dans différentes marchés aussi bien B to B que B to C. Différents secteurs d'activités également, marchés public ( Pôle Emploi, STIF), immobilier (Foncier Diagnostics), téléphonie et internet (Orange, Futur Télécom) , prospection (Technique Solaire), assurances (Gras Savoye). Différents types de services tels que service clients entrants,sortants, prospection, service commercial.



Mes compétences :

Directeur de production

Service client

Relation client

Call center

Production

Qualité

Chef de projet

Téléprospection

Outsourcing

Gestion de la relation client

relation client B to B

relation client B to C