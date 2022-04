Helena LOUCANO JEUGNET

Après une formation juridique et l’exercice de la profession d’avocat spécialisé en droit social, je suis une DRH avec plus de vingt ans d'expérience dans différents secteurs : BTP, SSII, Transports aériens, les Services, Gestion de la Relation Client, Industrie Pharmaceutique et Culture.



Je défini la stratégie RH, et sa mise en place de manière concrète auprès des managers opérationnels et je pilote le dialogue social avec les partenaires sociaux dans des contextes de contrainte économique forte, aussi bien dans des projets de réorganisation et de forte croissance.



Mes compétences :

Connaissance du seceur des services

Actions de RSE, développement durable

Gestion des relations sociales

Communication, marketing RH

Négociation d'accords d'entreprise

Fusions, acquisitions, audits sociaux

Management d'équipes internationales

Conduite du changement

Pilotage de projets innovants RH