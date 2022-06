Régis BENAZECH

COMPETENCES

- Elaborer les stratégies de croissance

- Développer les ressources sur le plan national et international

- Procéder à la mise en oeuvre de stratégies et au lancement de produits

- Adapter les outils au développement

- Elaborer les procédures d'organisation et gérer la conduite du changement

- Controler la rentabilité par les indicateurs de mesure.

- Développer le nombre de partenaires

- Animer la relation partenariale



ATOUTS DIFFERENTIATEURS

- Connaissance approfondie du secteur Médical(20 ans)

- Connaissance du secteur de l'Economie Solidaire

- Familiarisé aux cultures: Groupe, PME, Indust et Hospitalière, Associatives.

- Bonne pratique des négociations commerciales et partenariales

- Compétence pluridisciplinaire(Stratégies de développement et organisation))

- Rompu au management d'équipes nombreuses (150 -200 pers).



PROFIL

- Goût du challenge

- Sens du résultat

- Fédérateur

- Persévérant

- A lécoute de ses équipes

- Impliqué

- Communiquant

- Positif



RESUME de PARCOURS PROFESSIONNEL

-Directeur Général. Chiens Guides d'aveugles 2019-2021

- Directeur de la Communication et du Développement, Les Sauveteurs en mer

- Directeur de la Diversification des ressources AFM-Téléthon 2011-2015

- Directeur Vente et Marketing Laboratoires Otto Bock 2010-2011

- Directeur Général Cabinet Axleaders 2005- 2010

- Directeur du Développement Biotronik France1999- 2005

- Directeur Général Clinique A.Paré 1995-1999



Mes compétences :

Direction générale

Direction de filiale

Dispositifs médicaux

Direction commerciale

Partenariats stratégiques

Business developpement