Marc FLURIN

Animé par la volonté de rendre le monde plus juste et plus beau, passionné par les relations humaines et le service de l’intérêt général, je suis, depuis 2010, Délégué Général de la Fondation Sainte-Geneviève. J’y ai développé et complété mon expérience antérieure de plus de 20 ans acquise dans la banque, l’audit et le conseil. Voici les 5 compétences clés qui sont les miennes :

• Direction Générale : stratégie, conduite des relations humaines et de la gestion, pilotage de l’activité

• Management et RH : recruter des talents, fédérer et mobiliser des équipes de salariés et bénévoles, impulser, motiver, montrer l'exemple, déléguer et contrôler, gérer les conflits, former, diriger des projets transversaux dans un environnement complexe

• Levée de fonds, marketing et communication : dons en numéraire et en nature, mécénat d’entreprise, subventions, cofinancements, prospection, fidélisation, fiscalité, maîtrise des outils marketing, web, réseaux sociaux, représentation externe

• Conduite opérationnelle de projets : élaboration, validation et mise en ouvre de plans d’action, constitution et management d’équipes, respect du calendrier et du budget, participation concrète, déploiement, outils et méthodes de pilotage, suivi, évaluation

• Gestion, budgets, finances et droit : négociation et suivi de budgets, tableaux de bord, décision d’investissement et de financement, gestion financière, gestion des risques, diagnostic financier, négociation avec les banques, expertise juridique

Anglais courant

#Fondation #association #Direction générale #Délégué Général #Management # Stratégie #Fundraising #Mécénat #Philanthropie #Marketing #Communication #Gestion financière #Gestion budgétaire #Ressources Humaines #social entrepreneurship #intérêt général #projets #solidarité #éducation #culture



