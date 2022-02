Denis LALANNE

Travaillant dans le domaine des technologies de l'information depuis plus de 25 ans, j'ai acquis, en France et à l'étranger, un savoir-faire et une expérience qui sont, à coup sûr, un atout pour l'entreprise qui m'emploie.

Je suis ouvert à toutes les propositions qui valoriseront au mieux mes compétences et mon expérience. Mes principaux domaines d'interventions sont : le DevOps, l'infrastructure, le développement et la gestion du cycle de vie, logiciel et matériel.



Cordialement/Regards.



dplalanne@gmail.com



Mes compétences :

Fonctionnelles : ATM, aéronautique et spatiale.

Normes/pratiques :DevOps, ITIL (DTI), CMMi (EV Airbus), ISO (IBM).

Langages : C/C++, Javascript/CSS/HTML, PhP, Java,

Bases de données : Oracle, MySQL, PostGres, NoSQL

Décisionnelles : Gantt, PERT, MS-Project

Bureautique : MS-office, LibreOffice

Méthodes : PLM, UML (SysML), Booch/OMT, Merise, Ag

Outils : CI/CD, GitLab, GitHub, Atlassian toolchain (Jira/Confluence), Jenkins, SonarQube, Artifactory.

Clients : Airbus, DGAC, Thales, CNES/CLS/SpotImage