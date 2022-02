Denis PEROT

Formation : bac+3



3 ans au Canada : chef de fabrication dans une PME locale pour concevoir, démarrer et diriger une fromagerie de pate pressée

3 ans Laiterie de Lillebonne : chef de fabrication en pate molle (camembert).

1 ans Fromagerie de Champagne : chef de production en spécialité pate molles et pates fraiche.

5 ans UCAL charentes poitou : directeur d'usine .

Démarrage, mise au point et manageriat d'une usine de fabrication de PM (camembert).

16 ans EURIAL : directeur d'une usine de pate pressée (stpaulin; raclette; fromages italiens; chèvre) et de pate filée (mozzarella; pizza cheese).

4 ans conseil en management et technologies laitières - création de PAC.J Conseil.

4 ans directeur industriel LACTALIS International (Algérie)



Mes compétences :

Conseil

Agroalimentaire

Industrie laitière

Processed Cheese Manufacturing

Maintenance industrielle

Amélioration de la productivité

Normes Qualité

Amélioration continue

Contrôle qualité

Relationnel