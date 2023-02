Denis POURRAT

Bonjour

Je suis Sapeur Pompier Professionnel depuis le 1/1/1985, actuellement en poste à Bordeaux.

Je souhaite faire partager mes compétences et mon expérience de terrain dans le domaine de la formation professionnelle.

Je suis FORMATEUR SST indépendant ( Sauvetage et Secourisme du Travail )

J'interviens donc dans les entreprises et collectivités pour des formations SST et Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST)

J'anime des formations sur l'utilisation du Défibrillateur Cardiaque

Je propose la vente de DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES (installation, maintenance, formation ...)

Je suis également membre de deux associations :

- l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Gironde ou j'exerce en qualité de FORMATEUR DE SECOURISME (PSC1)

- le Yacht Club du Bassin d'Arcachon ou j'exerce en qualité de MONITEUR DE BATEAU ECOLE.

(cours permis côtier, CRR, perfectionnement, aide à la navigation et découverte du Bassin d'Arcachon)



Je suis à la recherche d'actions de FORMATION de SECOURISME (SST/Défibrillateur/Gestes d'Urgences/PSC1 ...) auprès d'Organismes de Formations.

Je peux me déplacer principalement en Nouvelle Aquitaine mais sur les autres régions si nécessaire.

Je dispose de tout le matériel pédagogique (lot de mannequins, défibrillateur, mallette maquillage, vidéo projecteur ..)

Par ailleurs, je suis à la recherche d'entreprises souhaitant s'équiper de Défibrillateurs Cardiaques (possibilité de maintenance et formation des salariés)

N'hésitez pas à me contacter si vous recherchez une formateur professionnel d'expérience.

Mail : denisdarca@yahoo.fr



Mes compétences :

Formateur SST

Moniteur de Secourisme