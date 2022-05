Denis VALLET

A la recherche d'un poste dans le Marketing Digital à Toulouse.



Fort de 4 ans d'expériences dans le n°1 des sites e-commerce français : Cdiscount, j'ai récemment quitté mon poste de Chef de produit pour partir m'installer à Toulouse. J'ai eu plusieurs vies à Cdiscount, tout d'abord à la Marketplace en temps que Trafic Manager, puis au service Fidélisation clients, l'Animation commerciale et enfin le Développement de nouveaux services.



Ce fut 4 années riches où j'ai beaucoup appris sur le métier de webmarketer, mais aussi où j'ai gagné en autonomie, en rigueur et en organisation.



Je souhaite désormais mettre à profit l'ensemble des compétences acquises pour une nouvelle entreprise qui me donnera ma chance.