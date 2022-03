Cordelia ROBINSON

Ma rigueur et ma persévérance m'ont permis de m'adapter à des missions et des environnements différents. Jestime quune bonne organisation et bonne communication est nécessaire au succès de tout projet.



Je travaille actuellement au sein de l'équipe produit d'une entreprise en pleine croissance aux bassins à flots. Mon travail m'a amené à développer plusieurs compétences:

- Organisation d'ateliers pour la collecte les besoins des utilisateurs et conception de nouvelles fonctionnalités produit.

- Création de maquettes d'applications web.

- Rédaction et maintenance des documents de spécifications et guides d'utilisateurs.

- Rédaction de scénarios de tests pour valider les fonctionnalités développées.

- Formation en interne aux outils de data science.



J'ai travaillé précédemment dans le domaine de la recherche en mécanique des fluides. J'ai notamment développé plusieurs algorithmes de simulation numérique d'écoulements fluides 2D et 3D.



Au cours de mes expériences professionnelles, jai notamment acquis des compétences dans les dommaines suivant:

- Outils de conception: figma, lucidchart, confluence, jira

- Programmation informatique: react, python, HTMP, CSS, JavaScript, fortran, C/C++

- Librairies de data visualization en python: d3.js, c3.js, matplotlib, bokeh, altair, holoviews, plotyly

- Outils de recherche: Fortran, Matlab, Paraview, Gnuplot, MPI, Tapenade