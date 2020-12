Denise DEVOISIN

La formation au coeur du développement professionnel



COMANIS, c’est : Conseiller, Former, Accompagner…



Vingt ans d’expertise au service de la formation pour :

• Mieux comprendre vos demandes spécifiques

• Vous proposer la solution la mieux adaptée

• Vous offrir un accompagnement vers l’excellence





Nos objectifs :

Etre à votre écoute

Pérenniser les compétences de vos collaborateurs

Vous assurer la prise en charge partielle ou totale de votre plan de formation



Nos moyens : Les consultants formateurs de COMANIS, experts reconnus dans leur domaine, sont la garantie d’un transfert de compétences dans les meilleures conditions.

Choisis pour leur efficacité dans la réalisation de grands projets de formation, ils ont une double expertise, technique et pédagogique, alliée à une excellente connaissance des métiers de l’entreprise.



COMANIS enrichit en permanence son offre pour développer la performance de vos organisations et accroître l'efficacité de vos collaborateurs.



De la formation standard à la formation sur mesure adaptée à vos besoins :

Ensemble nous élaborons un cahier des charges pour vous proposer les solutions les plus pertinentes, en adéquation avec vos objectifs.



Domaines de formation :



Les formations transversales

• Management /communication

• Commercial/marketing

• Droit /RH

• Gestion de projet

• Langues



Les formations finances

• Assurance/ Banque

• Comptabilité /Gestion



Les formations Informatiques

• ITIL, Internet, langages de développement, Réseaux, sécurité, système d’exploitation, serveurs….

• Bureautique



Mes compétences :

Gestion de la Relation Clients

Communication

COMMERCIAL VENTE

Management

DROIT RH

COMPTABILITE GESTION

MARKETING

Bureautique

Achats

Ressources humaines

Formation

Commercial