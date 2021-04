Desplanques SEBASTIEN

Les premières années, j'ai travaillé sur le développement de mes compétences en hydrogéologie, hydraulique rural et urbaine : Protection de captages, lutte contre les inondations et l'érosion des sols...



Ainsi que dans les domaines de l'assainissement : schéma directeur, zonage, diagnostique réseau, Unité de Traitrement des eaux usées, Audits...



Ensuite, nous avons mis en place un service eau potable : défense incendie, diagnostique de réseau d'eau, Sécurisation de l'alimentation des réseaux...



En parrallèle, un service de gestion des déchets a été déployé : Modécom, caractérisations, Audits, Etude déchèteries, études de transport, etudes d'optimisation, centres de tri, Tarification incitation, Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux et du BTP,...



Depuis quelques années, nous développons des démarches de concertation dans nos études qui nous permettent de concrétiser nos interventions par des projets factuels.



Mes compétences :

Déchets

Hydrogéologie

Hydraulique

Concertation

Traitement des déchets

Conduite de projet

Eau potable

Prévention

Optimisation

Environnement