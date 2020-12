Agriculture et Horticulture Durable.

Formateur Professionnel pour Adultes.

Certification ADVP (Activation du Développement Vocationnel Personnel et professionnel)

Anglais Avancé



Gestion de Projets

- Reprise ou Création d’Entreprises

-

Gérer un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, demande de la créativité (innovation) et de l'organisation.

Ces 2 aspects du problème sont en quelque sorte les 2 faces d'une même réalité;



Entreprendre, c'est ; inventer un problème (qu'attendent les consommateurs?) et en trouver la solution (Répondre à leurs attentes tout en en tirant un gain financier).



Cet espace n'est pas destiné à vous offrir des solutions clefs en mains, mais à vous permettre, aux travers d'échanges avec d'autres créateurs, de bénéficier d'un réseau, incluant les professionnels de terrain sur lesquels s'appuie l'expertise du consultant.

A cet aspect quotidien de la gestion d' entreprise, s'ajoutent quelques grands thèmes, autour desquels je vous invite à venir débattre.



- Quel avenir pour le Crowdfunding (investissement participatif), à l'heure ou beaucoup de projets de création ou de reprise échouent, faute de fonds propres?

- Quel sera le marché de la création ou reprise d'entreprise, à l'horizon 2020?



Suivez les réflexions des créateurs d'entreprises qui réussissent en rejoignant votre site dédié , et bénéficiez de mes conseils amicaux.•

Et surtout visitez notre site internet dédié à l'ADVP

www.avenir-plus.com

Merci de votre attention

Didier Benoit. Consultant Création d'Entreprise







Mes compétences :

Ingénierie

Botanique

Développement Durable

Développement personnel

Accompagnement

Accompagnement de projet