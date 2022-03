Didier CHAPPUIS

IT/IS Manager, ma préférence va aux structures informelles qui permettent de résoudre et d’innover en mobilisant l’expertise et l’intelligence de chacun.



Domaines d’action et de prédilection :



• Coordination de projets

• Innovation

• Cybersecurity

• Audits et normes



Mes compétences :

ERP

Microsoft Windows

Gestion de projet

Management

Télécommunications

Téléphonie

Saas

Gestion budgétaire

Microsoft Office

Bureautique

Entretiens professionnels

Sécurité informatique

Outils collaboratifs

Microsoft Windows Server

Informatique

ITIL

Gestion de parc informatique