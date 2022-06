Didier CLAVEAU

Artiste lyrique (Ténor) et comédien de théâtre.

Il obtient en 2002 une médaille d'or et en 2004 un prix de perfectionnement en chant lyrique.

Il se produit dans de nombreux théâtres en France,Amérique du sud,Italie,Espagne, fédération de Russie(Moscou),Luxembourg et en Suisse.

Soliste dans de nombreux récitals et oratorios,il a aussi interprété plusieurs rôles en opéra,opérettes et comédies musicales.

Comédien,il interprète de nombreux personnages au théâtre.

Il intervient régulièrement comme artiste de choeur à l'opéra de Bordeaux,opéra de Pampelune en Espagne et pour la compagnie de l'opéra à Paris.