Didier DIDIER LEGRAND (LEGRAND)

Riche d’une expérience d’une trentaine d’années dans le domaine de l’hôtellerie et titulaire d’une double formation hôtelière et gestion, je suis revenu en métropole en avril 2019 après avoir passé 9 ans en outre-mer (Polynésie Française et Caraïbes).



Au fur et à mesure des années et des postes successifs occupés, j’ai pu aborder différents rôles des métiers de l'hôtellerie et les absorber pour maintenant savoir que je peux diriger une équipe et un hôtel, objectif que je m’étais fixé depuis quelques années.



Je suis très à l’aise aussi bien avec une clientèle qu'avec des employés, j'aime créer et apprendre tous les jours.



Par ailleurs, je suis également riche d’expériences hors du monde de l’hôtellerie. Je suis persévérant, diplomate, aime diriger mes équipes.



Didier Legrand



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Management

Accueil

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

ART