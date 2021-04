Didier FOUCHE

Une expérience confirmée au sein d'entreprises commercialisant des produits et services à forte valeur ajoutée dans le secteur de l'imprimerie, m'a permis d'acquérir de solides compétences dans le domaine technique et le management.

Ma force réside en une double compétence technique dans le management de la relation clientèle et commerciale en contrat de maintenance

Aujourd'hui, je veux rejoindre une entreprise dans le domaine des automatismes, la maintenance multitechniques , sur un poste de Technicien et proposer mon expertise.

Je m'ouvre aussi aux secteurs de la santé et de l'impression numérique



Mes compétences :

Management

Gestion des litiges

Négociation contrats

Expertise technique

Prospection

Vente directe

Devis

Gestion de la relation client

Analyse des besoins du client

Commercialisation des produits techniques

Techniques de vente