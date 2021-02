Jose Angel GONZALEZ

La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. - Confucius.



Avec une expérience de 20 ans à linternational, jai acquis de solides compétences dans la négociation avec les clients, les achats (avec sa logistique et lorganisation dapprovisionnement à limport), le marketing, le recrutement et management déquipes (assistants, commerciaux, techniciens ou magasiniers), la gestion du SAV et toute la partie financière de budget et reporting a la direction générale.

Je vous propose mes services afin de développer votre entreprise à lInternational.



Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Confucius



With 20 years international experience, I have acquired strong skills in negotiation with customers, purchases (with its logistics and the organization of the supply chain), marketing, recruitment and management of teams (assistants, sales, technicians or warehouse keepers), management of the after sales service and the financial part of budget and reporting branch.

I offer my services to grow your business worldwide.i



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Management

Développement commercial

Distribution

Marketing

Communication

Vente

Gestion de projet

Informatiques : MAC, Microsoft Office, LOTUS N

Commerce International