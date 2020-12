Didier GALET

Faire part

En quelques mots….



Après un parcours dans l’hôtellerie de luxe internationale, où j’ai exercé plusieurs fonctions opérationnelles à responsabilité, j’ai décidé de me reconvertir et de passer un bac littéraire, en cours du soir, à 28 ans, puis réussir Sciences Po Paris dont je suis diplômé en communication institutionnelle.

Une approche concrète de la formation tout au long de la vie….

Ma motivation, capitalisant sur mon expérience professionnelle visait à aller plus loin et m’intéresser au développement des collectivités locales. La passion du territoire déjà, entretenue par des grands-parents agriculteurs et par l’injustice de devoir quitter son rural, quand à l’âge de prendre des décisions pour son avenir, il convient de partir, bien souvent vers la ville, pour…. « réussir ».

Déjà l’intuition de l’économie résidentielle et de la pluralité de l’entrepreneuriat…

Depuis, je fais mes gammes, apprenant tous les jours, m’intéressant au développement global des territoires, à l’innovation, à la ruralité et à ses rapports avec la ville, aux réformes successives, à la loi Notre et ses conséquences. En collaborant avec un syndicat professionnel, avec les consulaires, puis au service d’une ville nouvelle, j’ai rapidement pris ma liberté pour m’associer à Bernard Corbineau, au sein d’Infoggara, cabinet de conseil. L’association de nos compétences, complémentaires, a été très riche et nous a permis de développer de beaux projets et de nous distinguer, plusieurs fois, en portant des actions innovantes, en créant des outils pour le développement local, en participant à des projets européens. Notre valeur ajoutée, notre différence, était, très tôt, de comprendre que les usages numériques allaient jouer un rôle important dans le développement local, au service de projets visant à augmenter l’accessibilité et à réduire les inégalités, quelles qu’elles soient.

Notre méthodologie d’animation, que je continue d’appliquer, part des besoins locaux et mobilise les usagers. Nous promouvons le collaboratif et la coopétition, afin d’enclencher ces dynamiques nécessaires à la pérennité des actions. Nous sommes, en quelque sorte, des artisans, accompagnant au plus près pour produire du sur mesure. Nous prenons le temps de bien comprendre le territoire de projet et ses habitants avec, surtout, la conviction que les ressources, humaines et matérielles, sont présentes partout, notre rôle consistant bien souvent à les révéler. Vous en retrouverez une grande partie de ces réalisations dans le portfolio spécifiant mes différentes compétences.

Des compétences au service du développement local…

Bernard vient de partir à la retraite, je n’ai pas envie de continuer seul et je préfère retrouver cet esprit collectif favorable aux échanges et au dépassement. C’est pour cela que je continue différemment. Aussi, après avoir fermé Infoggara, j’ai rejoint le collectif Des Champs des Possibles. Cette coopérative d’intérêt collectif véhicule des valeurs très proches des miennes et promeut le développement des territoires par l’activité agricole. J’y exercerai toujours mes activités de conseil tout en travaillant aussi à son développement. J’appellerai aussi, le cas échéant, des compétences complémentaires que je connais et avec lesquelles j’ai l’habitude de travailler.

La conviction que le collaboratif est un levier fort du développement…



Je vais donc continuer de porter mes convictions, de proposer mes compétences, en me concentrant davantage sur les projets d’économie résidentielle et les écosystèmes locaux tout en restant actif sur les enjeux et potentialités de l’innovation d’usages.

Ce site reprend mes principales réalisations, recense mes compétences et proposera, régulièrement, des réflexions, interactions, réactions en lien avec le développement local.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Accompagnement

Coaching

Ressources humaines

Développement économique

Développement durable

Conduite de projet