Didier GHORBANZADEH

Expériences professionnelles dans les achats, le marketing et la vente directe de vins fins à New York et en Allemagne à la suite d’un Master (Bac+5) en management international du vin proposé par l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). Actuellement chef de produit marketing Europe pour la plus importante marque à la Maison du Whisky.



Mes compétences :

Achats

ADS

Allemand

Analytics

Anglais

Bilingue Anglais Français

COMMERCE

Conseil

Conseil et vente

Dégustation

Design

Dreamweaver

E commerce

E marketing

E- Marketing

Education

Français

Google

Google+

indesign

Japonais

Marketing

Médias

Médias sociaux

Ms office

Vente

Vente directe

Vin

Web

Web design