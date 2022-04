Didier GIBAUD

Après une expérience significative dans les services informatiques en tant que développeur et testeur, je viens de terminer une formation de 4 mois d’intégrateur/développeur Web. Précédemment, j’avais notamment développé des sites Web utilisant les technologies, HTML, Javascript, PHP, MySQL et CSS, tant au niveau personnel que pour de grandes entreprises.



Pendant cette formation, en plus de la mise à jour des connaissances de base, j’ai acquis les techniques nécessaires pour créer des sites Web responsive à partir de template ainsi que les bases des méthodes Agiles, de la programmation modulaire et de framework MVC.



Par ailleurs, je suis autonome, rigoureux, j'ai une grande capacité d'adaptation et suis à l'écoute des autres.



Mes compétences :

EDI

TradeXpress

PHP 5

JavaScript

jQuery

MySQL

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

Développement web

Intégration web

Création de site web

Scenari Chain

Moodle