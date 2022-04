Didier GIBOT

Je suis principalement en charge de développement et d'encadrement de projets autour de la mobilité, IOS et Android depuis 2008 après avoir développé durant plusieurs années des solutions autour de WebObjects.

Mais dans une petite structure, il faut savoir s'adapter, c'est pourquoi, je suis également en charge de l'activité administrative et financière de Sophiacom.



Sophiacom est une société de service informatique composée d'ingénieurs dont la motivation est la recherche des meilleures solutions du moment pour répondre aux besoins de nos clients ou pour la mise en œuvre de nos réalisations.



Mes compétences :

Gestion de projet

IOS

Java