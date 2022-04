Comédien, spécialiste de la voix off pour la publicité, les habillages et bandes annonces tv, les émissions, les documentaires, les films d'entreprises.



Mes compétences :

Voix off publicité

Voix off habillage

Voix off institutionnel

Voix off émissions tv

Concepteur rédacteur

Voix off documentaire

Doublage