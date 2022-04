Didier GRANJON

Êtes-vous satisfaits de votre infrastructure informatique ?

Est-elle à la hauteur des performances que vous en attendez ?

Pensez-vous pouvoir optimiser votre budget informatique à qualité identique ?



Simia allie sa maîtrise des différents systèmes d'informations et sa connaissance du monde de l'Open Source pour optimiser les performances de votre infrastructure informatique.



Simia met à votre disposition des experts réseau, sécurité et système qui excellent dans les technologies de l'Open Source.



Les experts de Simia apportent leur contribution à la communauté internationale Open Source depuis plus de 10 ans.

Société indépendante, Simia a basé son expertise de haut niveau sur 4 piliers :



* l'audit

* l'ingénierie

* le support

* la formation



Notre maîtrise des environnements Linux, associée à notre parfaite connaissance de Windows (NT4, W2K, W3K) et Unix ( AIX, Sun Solaris, HPUX.. ), nous permettent de vous apporter une vision globale et donc une forte valeur ajoutée à chaque étape de vos projets.



Vous avez besoin d'un conseil ? D'un service de qualité respectant vos budgets et vos délais ?



Contactez nous:

contact@simia.fr

+33 (0)9 63 64 88 08

www.simia.fr



Mes compétences :

Open source

Logiciels libres

Linux

Architecture

Sécurité

IAM / Gestion des Identités et Sécurité

eCommerce

ITILV3

Infrastructure IT