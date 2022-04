Didier GRESSET

COMPETENCES DEVELOPPEUR, MANAGER et GESTIONNAIRE

Manager Sachant définir un projet, s’inscrivant dans la stratégie, fixer des

objectifs clairs, responsabiliser les acteurs, diagnostiquer, et contrôler.

Gestionnaire S’assurant de la rentabilité globale et de son développement

Gestion autonome de centres de profit.

Animateur Capable d’expliquer les politiques et les objectifs, d’induire, persuader, négocier et de créer l’adhésion.

Développeur Sachant apprécier et former pour faire évoluer ses collaborateurs, adapter les effectifs et les compétences, sachant réaliser ses volumes personnels de vente et fidéliser ses clients.

Réalisateur Pragmatique et homme de terrain, capable de s’engager, prendre

des décisions et des responsabilités.

Mobile géographiquement sur le plan national. En recherche Active.



Mes compétences :

Second oeuvre

Management

Communication

Négociation

Bâtiment

Winix

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Prescriptions

back office