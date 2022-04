Didier GUISSE

Autodidacte de formation électromécanique, j’ai évolué jusqu’au poste de Responsable d'affaires dans les secteurs industriels et tertiaires.J'ai participé à la mise en oeuvre de contrats de maintenance avant de m'occuper de travaux neufs et de réhabilitation électriques en courants forts, courants faibles et aussi en multitechniques dans le second oeuvre.



Mes compétences :

Electricité

Électrotechnique

Maintenance

Marchés privés

Marchés publics

Multitechniques

Projets industriels

Responsable d'affaires

Responsable de projets

Technique