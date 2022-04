Didier HUBBEL

La passion du sport, le sens du contact et l’atteinte d’objectifs par la mise en place de séances

structurées m’ont amené à passer un brevet d'état d'éducateur sportif. Titulaire de ce diplôme, j’ai pu travailler dans différentes structures : collectivités, centres sociaux, maison de quartier... avec tous les publics : enfant, adolescent, adulte et senior. Face à la précarité de ces emplois, j’ai saisi une opportunité qui s’offrait à moi en me dirigeant de manière progressive dans le commerce au sein de la société Décathlon.

L’entreprise Décathlon est une société dans lequel j’ai retrouvé les valeurs que j’appréciais dans le

sport. Ces mêmes valeurs que j’ai honorées ont conduit mes supérieurs à me faire évoluer, en me confiant de postes, des missions m’offrant de plus amples responsabilités.

Mes forces : le recrutement, la vente, fédérer, manager, le sens du service et le contact.



Mes compétences :

Gestionnaire

commercant

Recrutement

Esprit d'équipe

Management

Vitalité