Didier HUBERT

Après une première carrière professionnelle en tant que responsable opérationnel dans le secteur de la grande distribution à prédominance alimentaire, je me suis reconverti au métier de la gestion, comptabilité et finance.Pour atteindre cet objectif, j'ai suivi de 2003 à 2005 la formation "cycle supérieur d'administration des entreprises" à l'INSCAM de Cesson-Sévigné (35). Fort de mon diplome et de ma maturité professionnelle, j'ai évolué depuis jusqu'au poste de responsable administratif & financier.