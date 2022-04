Didier HUTIN

Employé, technicien polyvalent dans le domaine des technologies de pointe, je me démarque par une gestion rigoureuse tant sur le plan professionnel, que personnel.

Ma grande expérience de part la diversité de mes missions, et l'accomplissement d'un travail toujours abouti, sont reconnus par les différents acteurs professionnels m'ayant fait confiance. Et c'est cette confiance, qui aujourd'hui, me permet d'envisager avec sérénité et motivation, les suites de ma carrière professionnelle dans cette nouvelle voie que sont les ressources humaines, et plus particulièrement, la gestion paie.



Mes compétences :

paie

Gestion

Comptabilité

Polyvalent

RIGOUREUX