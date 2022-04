Didier JACQUES-ORANGER

Expert et passionné en CRM, Connaissance clients et Data depuis plus de 15 ans dans les télécoms et le conseil:



- Connaissance Client, Data et Etudes marketing : gestion des données, analyse des performances, application de différentes méthodologies datamining, statistiques, ergonomie, sociologie des usages, études qualitatives et quantitatives pour améliorer l'expérience client, fidéliser, augmenter la valeur, et développer les offres et services



- Marketing : Construction du Plan marketing Stratégique et déclinaison en Plan d'animation commercial en coordonnant les Business Units et les canaux de commercialisation



- Gestion de projets CRM, data et BI: construction de Datawarehouse et déploiement d'outils décisionnels, refonte de la relation client en omnicanal, construction d'une vue client unique 360°, intégration de moteur de recommandations (machine learning)



- Intégration de la data dans les Business models, réalisation de benchmarks et cadrage de besoins en CRM et SFA



- Management d'experts et de chefs de marché, et coordination pluridisciplinaire en mode transverse



Je suis convaincu que la connaissance du client, la Data et l'expérience client sont des éléments stratégiques pour créer la différence et améliorer les performances de l'entreprise.



Contactez moi: doranger@gmail.com ou au 06.60.31.31.38



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Management

Customer Relationship Management

Marketing relationnel

Études marketing

Connaissance clients

Marketing direct

Marketing stratégique