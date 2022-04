Mon métier ?

Créer, gérer, transmettre votre patrimoine aussi bien immobilier que financier en prenant compte des besoins de mes clients tout en prenant compte du contexte juridique et fiscal.



Mes qualités ?

Être à l'écoute des mes clients, entendre les demandes et apporter une analyse patrimoniale factuelle.

Être en capacité d'apporter à mes clients des solutions ou proposer des mises en relations avec des partenaires du groupe ALLIANZ.



Pourquoi ALLIANZ ?

Pour APPORTER des garanties et la signature d'une grande entreprise comme ALLIANZ à mes clients.



Contact : Didier LACHENY - 06 74 09 10 89

Conseiller Spécialisé Patrimoine ALLIANZ EC



Mes compétences :

Assurance Vie

MADELIN

Assurances collectives

Epargne salariale

Santé

Prévoyance

PERP

Épargne retraite

Placement

assurances de prêt immobilier

Fiscalité patrimoniale

Transmission de patrimoine